السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك

أعلنت المملكة العربية السعودية ثبوت رؤية هلال شهر ذو الحجة مساء اليوم الأحد، وبذلك يكون غداً الإثنين هو غرة شهر ذو الحجة، والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء بعد القادم التاسع من ذو الحجة الموافق 27 جوان، والأربعاء الموافق 28 جوان أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكانت المحكمة العليا في السعودية دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ.

وطلبت المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجردة، أو بوساطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.