ندوة حول علم الفلك وحساب المواقيت الشرعية

نظّم مسجد أبي حيدوس بالتنسيق مع زاوية سيدي أحمد بن الطاهر ببلدة برج زمورة بولاية برج بوعريريج، قبل أيام، ندوة حول كيفية رصد الأهلة، بتأطير أساتذة من مركز بوزريعة لعلم الفلك والجيوفيزياء.



واستعرض الدكتور جوناي بابا عيسى، في مداخلته حول “أهمية علم الفلك قديما وحديثا”، صورا بالماسح الضوئي توضح عظيم صنع الله ومدى تقدم العلم في مجال الاكتشافات الفضائية لمجاهيل المجرات والنجوم والكواكب.



بينما تناول الدكتور يخلف رابح في مداخلته حول “الحساب العلمي للمواقيت الشرعية للصلاة”، شقين، الأول حول رؤية الهلال وشروط وضوابط الرؤية الصحيحة وموانعها والمغالطات المتعلقة بها، والثاني حول الحساب الفلكي لمواقيت الصلاة، موضحا من خلالها الطريقة العلمية الصحيحة لمعرفة الوقت الشرعي للفجر الصادق ووقت الغروب والشفق والزوال، مزيحا مفاهيم توقع فيها مغالطات غير المختصين في هذا المجال.



بدوره، نوّه الأمين المجلس العلمي لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية برج بوعريريج، الشيخ محمد سويسي، بعناية الشريعة بأهل الاختصاص في كل فن، مشيرا إلى أن المرجع في حساب المواقيت الشرعية للصلاة وتحديد هلال الشهر، الفلكيين المختصين لتعلقه بالعبادات.



