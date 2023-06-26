”علماء فلسطين” تدعو لدعم عربي في مواجهة جرائم الاحتلال

دعت رابطة علماء فلسطين إلى نصرة عربية وإسلامية لأهل فلسطين ودعمهم ماديا ومعنويا، في مواجهة جرائم المستوطنين واعتداءاتهم على المساجد والمصحف الشريف.



وحثت رابطة علماء فلسطين في غزة، أول أمس، تزامنا مع مؤتمر علماء الأمة في إسطنبول والدوحة، بمشاركة المؤسسات والهيئات والروابط العلمائية، بشأن تعدّي المستوطنين على المساجد والمصاحف والمواطنين في الضفة المحتلة، العلماء إلى استحضار المرابطين في القدس والضفة والقطاع في دعاء المسلمين، وبذل المال دعما ونصرة لهم.



وطالبت الرابطة بأن تكون خطبة عرفة وخطبة العيد والجمعة في سائر بلاد المسلمين مشتملة في أجزاء رئيسية منها على بيان خطورة هذه الجريمة، وتعرية الحقد الإسرائيلي على الإسلام والمسلمين جميعا.



وقال عضو الرابطة وائل الزرد “إنه في جولة تصعيدية هي الأعنف والأخطر؛ اعتدى المستوطنون وبدعم من قوات الاحتلال وحكومته اليمينية المتطرفة، على بلدات في جنين ونابلس ورام الله، واعتقلوا وقتلوا وهدموا المنازل وأحرقوا البيوت؛ ليفرضوا الاستيطان”. وأكد “وجب على المسلمين في أصقاع الأرض كافة أن يعينوهم بما استطاعوا من مال أو سلاح أو مواقف سياسية فاصلة، أو بكل ما هو ممكن أكثر من ذلك، ووجب على الحكام كافة أن يعلنوا إنهاءهم لاتفاقيات التطبيع”.



