إيلون ماسك: التدفق النقدي لتويتر لا يزال سلبيا

كشف الملياردير الأميركي إيلون ماسك يوم السبت عن التدفق النقدي لتويتر حيث قال انه لا يزال سلبيا بسبب انخفاض عائدات الإعلانات.



وبين ماسك أن تراجع عائدات الإعلانات وصل لما يقارب 50 في المئة، فضلا عن عبء الديون الثقيل، وهو ما لم يرق إلى مستوى توقعاته في مارس بأن المنصة قد تصل إلى تدفق نقدي إيجابي بحلول جويلية.



وكتب ماسك في تغريدة على تويتر: "نحتاج إلى الوصول لتدفق نقدي إيجابي قبل أن نحظى برفاهية أي شيء آخر".



وتعد هذه أحدث إشارة على أن إجراءات خفض التكاليف الصارمة منذ استحواذ ماسك على تويتر في أكتوبر لم تكن كافية وحدها لتحويل التدفق النقدي للمنطقة الإيجابية، كما أنها تشير إلى أن عائدات إعلانات تويتر ربما لم تتعافى بالسرعة التي تحدث عنها ماسك من قبل.