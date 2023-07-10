خلل فني في تطبيق "واتس آب"

تعرض تطبيق «واتس آب» لعطل مفاجئ، الأربعاء، تسبب في قطع الخدمة عن بعض المستخدمين، واشتكى العديد حول العالم من خلل فني في المراسلة الفورية التي يتيحها التطبيق.



وقال مستخدمون للتطبيق إنهم لم يتمكنوا من إرسال الرسائل الفورية والصور والفيديوهات بسهولة، مشيرين إلى أن وقت الإرسال الذي لا يتخطى ثوان في الوضع الطبيعي تضاعف إثر الخلل.



وذكر موقع "داون ديتيكتر" أن أكثر من 50 ألف شخص بلغوا عن خلل في "واتس آب" على مستوى العالم، تتضمن غالبية المشكلات المبلغ عنها إرسال رسائل في التطبيق.



وذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية بأنها تواصلت مع القائمين على التطبيق للتعليق، لكنها لم تتلق ردا على الفور.



وقالت "واتس آب" في تغريدة على "تويتر" إنها تعمل بسرعة لحل مشكلات الاتصال وستقوم بإبلاغ المستخدمين في أقرب وقت ممكن.