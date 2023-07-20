"جويلية" قد يكون الشّهر الأشدّ حرارة منذ آلاف السنين

كشف كبير علماء المناخ في وكالة ناسا الأمريكية غافين شميدت أن شهر جويلية الحالي، على الأرجح، الأكثر حرارة في العالم منذ "مئات، إن لم يكن آلاف السّنين"، حيث شهد هذا الشّهر تسجيل أرقام قياسية في عدد من دول العالم، وفق مراصد يديرها الاتحاد الأوروبي وجامعة ماين، وتعتمد على توليد تقديرات أولية بالاستناد إلى نماذج تجمع بين بيانات أرضية وأخرى عبر الأقمار الاصطناعية.

وأوضح العالم، في لقاء نظمته وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مع الصّحفيين أنّه على الرّغم من اختلاف نتائج هذه المراصد قليلا عن بعضها البعض إلا أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واضح بشكل جلي، وسينعكس هذا الأمر على الأرجح في التّقارير الشّهرية الأكثر دقّة التّي تصدر عن الوكالات الأمريكية في وقت لاحق.

وقال شميدت: "نحن نشهد تغييرات غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم..موجات الحرّ في الولايات المتّحدة وفي أوروبا والصّين تحطّم الأرقام القياسية، يسارا ويمينا ووسطا"، متابعا: "منذ عدة أشهر شهدنا درجات حرارة لسطح البحر حطمت الأرقام القياسية، حتى خارج المناطق الاستوائية.. نتوقع أن يستمر ذلك، السّبب الذّي يجعلنا نعتقد أنّ هذا سيستمر هو أننا نواصل ضخّ انبعاثات غازات الدّفيئة في الغلاف الجوي”.

ووفق حسابات شميدت هناك احتمال بنسبة 50 % أن يكون عام 2023 الأكثر سخونة على الإطلاق، ورغم ذلك أشار إلى أنّ علماء آخرين يعطون ذلك نسبة 80 %.

وتابع "لكننا نتوقع أن يكون عام 2024 أكثر سخونة، لأنّنا سنبدأ مع ظاهرة النينيو التي تتنامى الآن، وستبلغ ذروتها في نهاية هذا العام".