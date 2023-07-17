المحيط الأطلسي يسجل رقما قياسيا في درجات الحرارة

سجّلت درجات الحرارة في المنطقة الشمالية للمحيط الأطلسي أعلى مستوى لها على الإطلاق هذا الأسبوع، قبل عدة أسابيع من ذروتها السنوية المعتادة في فصل الصيف.

في تصريحات صحفية، قال شونغانغ يين، الخبير في المراكز الوطنية للمعلومات البيئية التابعة للإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، إنّ متوسط درجة حرارة سطح البحر في شمال المحيط الأطلسي سجل رقماً قياسياً بلغ 24.9 درجة مئوية هذا الأسبوع، مشيراً إلى أنّ هذا الرقم "المذهل" يأتي في وقت مبكر من العام، حيث تصل درجة حرارة شمال الأطلسي إلى ذروتها عادة في أوائل سبتمبر .

وأضاف أنّ أعلى مستوى قياسي سابق سُجل في سبتمبر 2022 بلغ 24.89 درجة مئوية.

وأكدت إدارة المحيطات والغلاف الجوي الأمريكية أن درجة حرارة سطح البحر في شمال المحيط الأطلسي "من المتوقع أن تستمر في الارتفاع خلال شهر أوت"، مضيفةً أنه من "المرجح جداً" أن يتمّ كسر الرقم القياسي مرة أخرى.

وسجلت أنّ الارتفاع الجديد البالغ 24.9 درجة مئوية "أدفأ بأكثر من درجة واحدة من المعدل المناخي الطبيعي لمدة 30 عاما، المسجل من 1982 إلى 2011".

وتمّ تصنيف منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي ضربتها درجات حرارة قياسية في جويلية، منذ فترة طويلة، على أنها بؤرة ساخنة لتغير المناخ.

وأصبح شمال الأطلسي نقطة مراقبة رمزية لارتفاع درجة حرارة مياه البحر في جميع أنحاء العالم بسبب تغير المناخ الناجم عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.