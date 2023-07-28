بريطانيا تدين تدنيس القرآن وحرقه

أدانت المملكة المتحدة، تدنيس نسخة من القرآن وحرقها في العاصمة السويدية ستوكهولم، واعتبرت الحادثة “إهانة شديدة لمسلمي العالم”.



وقال مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية التابع لوزارة الخارجية البريطانية، في بيان، أن الحكومة البريطانية “تدين تدنيس وحرق القرآن” وتعتبر الحادثة “إهانة شديدة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وعملا غير لائق على الإطلاق”.



وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن “المملكة المتحدة تدين الكراهية على أساس الدين أو المعتقد”، مؤكدة أنها “ستدافع عن حرية الدين والمعتقد للجميع، وتعزز الاحترام المتبادل” بين الشعوب. وأشارت الخارجية البريطانية إلى أنها “تدرك المعاناة العميقة للمسلمين حول العالم بسبب حرق القرآن”.



وتسبب سماح السويد والدانمرك مجددا لمتطرفين بالإساءة إلى القرآن الكريم، في اندلاع موجة غضب جديدة بالعالم العربي والإسلامي، تنوعت مظاهرها بين إدانات رسمية واستدعاءات لسفراء ستوكهولم ومسيرات حاشدة ومقاطعات اقتصادية لهما.