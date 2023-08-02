إطلاق مسابقة وطنية لأحسن تصميم لسيارة كهربائية

أطلق مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية مسابقة وطنية لأحسن تصميم لسيارة كهربائية، استكمالا للنموذج الأولي للسيارة الذي أعده فريقه، حسبما أفاد به مدير المركز، رياض باجي.

وأوضح باجي أن المسابقة تأتي بعد الانتهاء من إعداد النموذج الأولي للسيارة الكهربائية على مستوى المخبر، حيث سيمكن اختيار التصميم الأنسب من إنجاز النموذج الأولي الكامل لها بأيدي جزائرية.

وأضاف أن "النموذج الأولي التجريبي على مستوى المخبز سيخضع للتعديلات المناسبة للوصول إلى الطبعة الثانية، حيث سيتم التركيز على محرك ذي خصائص عالية وإعداد التحكم بخصائص مهنية موجهة للسيارة الكهربائية".

وفتح المركز أبواب المسابقة –يضيف باجي — أمام المهنيين والمهندسين المصممين والطلبة، وجل الفئات التي تملك مهارات في التصميم الميكانيكي باستخدام الحاسوب (CAO).

وتخص المسابقة التصميم الخارجي والداخلي لسيارة كهربائية من نوع "مدمجة"،(Hatchback) ذات 5 أبواب، ويشترط في الخصاص التقنية للتصميم الخارجي أن يكون بطول كلي يبلغ 4375 مم، وعرض كلي بدون مرايا عاكسة 1795 مم، ويبلغ الارتفاع المطلوب 1440 إلى 1520 مم.

أما قاعدة العجلات (المسافة بين محور العجلات الأمامية والخلفية) فيبلغ 2640 مم، وحدد قطر العجلات ب 16 أو 17 بوصة. وبالنسبة للتصميم الداخلي للسيارة، فترك المركز الحرية للمصمم.

ويشترط كنظام للمسابقة بأن يكون التصميم المقترح ذا طابع أصلي وإبداعي، ويجب على المصمم أن يرسل تصميمه في شكل ملف رقمي على البرنامج SOLIDWORKS ، كما ينبغي أن يحتوي ملف التصميم على تجميع أجزاء السيارة بتصميم ثلاثي الأبعاد، ومختلف الأجزاء المشكلة للسيارة (أبواب، واقي الصدمات، الصندوق الخلفي…إلخ).

وترسل مقترحات التصاميم قبل تاريخ 20 ديسمبر 2023، عبر البريد الالكتروني: [email protected], كما يمكن إيداعها ضمن قرص مضغوط على عنوان المركز (مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، قسم الجودة والحماية الإشعاعية والتطوير التكنولوجي، الطابق الرابع، مكتب رقم 408 ، طريق دالي ابراهيم، الشراقة .

وينتظر أن يعرض المصممون أعمالهم بشكل منفصل (تصميم داخلي وتصميم خارجي) أمام لجنة خبراء، في حين سيعلن عن النتائج في حفل تكريمي لتسليم جوائز لأحسن ثلاث تصاميم.