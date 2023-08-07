الجزائر من ضمن أفضل 25 قوة بحرية في العالم

حلت الجزائر في المركز 15 عالميا ضمن قائمة أفضل 25 قوة بحرية في العالم، من حيث امتلاكها أكبر عدد من السفن والغواصات.

وحسب موقع Wisevoter ، حلت الجزائر في المركز الثاني إفريقيا بعد مصر بامتلاكها أزيد من 200 سفينة و6 غواصات تعمل على طول الساحل الذي يزيد عن 2200 كيلومتر.

وتجدر الإشارة إلى أن التصنيف العالمي الذي أعده الموقع ذاته يشمل ما مجموعه 144 أسطولا، والذي يتصدره الصين، وروسيا، وكوريا الشمالية، وأمريكا.

وجاءت الصين في المركز الأول عالميا، بامتلاكها 730 سفينة حربية، وهي أكبر دولة آسيوية، استثمرت بكثافة لتحديث أسطولها في السنوات الأخيرة.

وتمتلك البحرية الصينية، مجموعة متنوعة من السفن والغواصات، بما في ذلك حاملات الطائرات والمدمرات والفرقاطات.

بينما تحتل روسيا المرتبة الثانية عالميا، بـ598 سفينة بحرية و49 غواصة، تليها كوريا الشمالية بـ519 سفينة و71 غواصة، بينما جاءت أمريكا في المرتبة الرابعة، بأسطول مكون من 484 سفينة حربية.

ويشير التصنيف العالمي لموقع Wisevoter إلى التنوع الكبير في الأساطيل البحرية للدول، من حيث الحجم والتكنولوجيا والأهداف التشغيلية.