ظاهرة فلكية فريدة الأحد المقبل

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري، أن كوكب الأرض يمر يوم الأحد المقبل بمنطقة حطام مُذنب Swift-Tuttle.

وأوضح المعهد المصري، أن الظاهرة الفلكية ستحدث يوم 13 أوت بوقوع زخة شهب "البرشاويات"، وهي أفضل زخات الشهب السنوية التي ينتظرها هواة الفلك في جميع أنحاء العالم.

وأشار أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور أشرف تادرس في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أن هذه الشهب تأتي بفعل دخول الأرض في منطقة بقايا مخلفات المذنب Swift-Tuttle الذي تم اكتشافه عام 1862، مؤكدًا أن عدد زخة شهب البرشاويات يصل إلى 60 شهاب في الساعة عند الذروة.

وأضاف: "تستمر دخول هذه المخلفات المسببة للشهب من 17 جويلية إلى 24 أوت، وتبلغ ذروتها هذا العام في ليلة 12 وفجر 13 أوت".

ويمكن رؤية بقايا مذنب Swift-Tuttle على شكل نيازك تُمطر السماء بغزاره بمعدل 60 شهاب كل ساعة دون توقف.