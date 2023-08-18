اكتشاف مصحف مُخبَّأ منذ خمسمائة عام في مالقة بإسبانيا

تم العثور على ثلاثة مخطوطات، كتابان ومصحف من القرن الثالث عشر ميلادي، في فتحة خزانة مخبأة وسط جدران منزل فقيه أندلسي من مالقة، يدعى الفقيه محمد الجيار المتخصص في علم الرياضيات والشعر والتنجيم.



أوردت وسائل إعلام إسبانية، قبل أيام، أن هذه المخطوطات “ظلت مخبأة لمدة 500 عام حتى تم العثور عليها أثناء عملية تجديد في 28 يونيو 2003”.



يعد الشيخ محمد الجيار من فقهاء ملقة، وله علم بالتنجيم والرياضيات والشعر، وكان خبيرا في القانون ومهتما بأخبار الأوقات المضطربة التي عاش فيها، “ما حدث في الأندلس لم يحدث في العالم كله”، تلخص إحدى قصائده.



كان الجيار خبير قضائي وإمام الكوثر أو أقوطة (كوتار - Cútar)، بلدية تقع في مقاطعة مالقة بإقليم الأندلس جنوب إسبانيا؛ يبلغ عدد سكانها حاليًا حوالي 600 نسمة. وصل إلى هناك في 9 أوت 1490م. كتب على ورق البردي واصفا حياته اليومية: عمليات الخلافة والطلاق، والأفكار الشخصية، وغزو غرناطة في عام 1492 أو الزلزال الذي دمّر ملقة بعد فترة وجيزة. حوالي عام 1500. أُجبِر الفقيه محمد الجيار على التحوُّل إلى المسيحية أو مغادرة بلاده، اختار الأخير؛ على أمل العودة. أخفى ثلاث مخطوطات في جدار منزله: الكتابان اللذان كتبهما ومصحف من القرن الثاني عشر أو الثالث عشر. لم يُسمع عنهم أحد حتى تم اكتشافهم قبل عقدين من الزمن (في 28 يونيو 2003، وتصادف مع نفس يوم عيد الأضحى هذا العام 2023).



وقالت صاحبة المنزل، ماغدالينا سانتياغو “لقد كانت مفاجأة”، وأضافت “لم يتوقع أحد حدوث شيء كهذا”، وتابعت المرأة، التي تتذكر أن المبنى كان على وشك “الانهيار”. حيث أخفى الفقيه محمد الجيار هذه المخطوطات بين القش في تجويف خزانة مخبأة في الجدران العريضة الأصلية للمنزل الأندلسي.



وهذا المصحف الشريف هو واحد من أقدم كتابين تمّ اكتشافهما في إسبانيا، “لقد كان اكتشافا استثنائيا”، تقول ماريا إيزابيل كاليرو، وهي مستشرقة وأستاذة جامعية متقاعدة أمضت الكثير من وقتها في دراسة النسخ الأصلية في جامعة ملقة قبل 20 عاما.



وبعد الترميم الدقيق لهذه المخطوطات بالورق المطعمة، تم حفظها في الأرشيف التاريخي الإقليمي لمالقة، الذي تديره الحكومة الإقليمية. وقد نشرت الإدارة نسخة طبق الأصل من القرآن، والتي أصبحت هدية رسمية إلى جانب ورقة بحثية حول الكتب الثلاثة بعنوان مخطوطات كوتار. ولهذا النص الديني شكل مربع ويعود تاريخه إلى عصر الموحدين، أي من القرن الثالث عشر. وهي مصنوعة من ورق بَرْشُمان من جلود العجل والأغنام، يمكن رؤية أهميتها في الزخرفة: هناك حدود الدانتيل، عقدة سليمان، وزهور حمراء. ويحتوي الخط على حبر أسود وأخضر، مما يولد تركيبة مضيئة بقيت على مرور القرون.



وتؤكد المستشرقة ماريا إيزابيل كاليرو: “هناك احتمالان يفسران أنه كان في يد الامام والقاضي محمد الجيار، وأنه حرص على إخفائه بعد حظر حيازة كتب عن الدين الإسلامي في أوائل القرن السادس عشر. من ناحية، كان إرثا عائليا، يُنتقل القرآن من جيل إلى جيل، الذي يريد الوريث الاحتفاظ به بأي ثمن. ثانيا؛ كانت تابعة لمسجد كوتار الذي بنيت فوقه الكنيسة الحالية لاحقا، وأنه بصفته إمام قرّر إخفاءه حتى لا يتم تدميره. على أي حال، كان أمله هو استعادتها يوما ما”، وأضافت: “الكلمة التي هي في صميم التاريخ هي الخوف: من أن المخطوطة سيتم اكتشافها أو أنها ستختفي، الذي كان أكثر إعجابا بالمخطوطتين الأخرويتين المليئة بالفضول”. يشار إلى وجود الآلاف من الكتب والمخطوطات من ذاك الوقت تم إخفاؤها في أجزاء مختلفة من الجغرافيا الأندلسية (الإسبانية) لعدة قرون، لكن هذا القرآن هو واحد من أقدم كتابين تمّ اكتشافهما في إسبانيا.