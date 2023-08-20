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ماسك يلغي خاصية الحظر على منصة "إكس"

الخبر الرقمي
20 أوت 2023 ()
وكالات
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قال إيلون ماسك إن منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي ستلغي ميزة تسمح للمستخدمين بحظر مشاركات من حسابات معيّنة.

وقال ماسك "سيلغى الحظر كخاصية مع استثناء الرسائل المباشرة"، موضحًا أن الخيار سيبقى متاحًا "للرسائل المباشرة" بين مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي، التي كانت تُعرف باسم "تويتر".

وتستخدم هذه الخاصية لتقييد التفاعل مع حسابات معينة على المنصة.

ومنذ استحواذه على المنصة لقاء 44 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي، تراجعت عائداتها الإعلانية بحوالى النصف "بسبب منهجه الأكثر مرونة في منع خطاب الكراهية، وإعادة حسابات متطرفة كانت محظورة سابقًا"، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتحدّث ماسك مرارًا عن أن رغبته في حرية التعبير، هي الدافع وراء التغييرات التي أجراها.

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