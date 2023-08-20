سيدي بلعباس: إنجاز ثلاث محطات إرسال جديدة لانترنت الجيل الرابع

تم تركيب ثلاث محطات إرسال جديدة لخدمة الأنترنت من الجيل الرابع بسيدي بلعباس ، حسبما علم اليوم الأحد لدى المديرية العملياتية للاتصالات للولاية.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال أن "هذه التجهيزات دخلت حيز الخدمة مؤخرا عبر بلديتي بئر الحمام وعين قادة و قرية عين النور (بلدية تلاغ)".

وقد مكن تشغيل المحطات الثلاث الجديدة من توسيع شبكة تغطية الإنترنت من الجيل الرابع, حيث ارتفع العدد الإجمالي لمحطات الإرسال لخدمات الهاتف والإنترنت عبر تكنولوجيا الجيل الرابع المستغلة عبر كامل ولاية سيدي بلعباس إلى 65, وبقدرة استيعاب إجمالية تصل إلى 39 ألف خط، وفقا لما أشير إليه.

وتندرج هذه العمليات في إطار مخطط العمل المسطر من طرف المديرية العملياتية للاتصالات الذي يهدف إلى ربط التجمعات السكنية وخاصة الريفية منها التي تنعدم فيها الشبكة بمحطات من هذا النوع ، مما يسمح بتوفير مزايا الاتصالات بالإنترنت.