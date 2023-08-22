باتنة: توقع إنتاج يفوق 1 مليون قنطار من التفاح

تتوقع مديرية المصالح الفلاحية بباتنة تحقيق إنتاج من التفاح يفوق 1 مليون و 364 ألف قنطار خلال الموسم الفلاحي الجاري 2022-2023، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء مدير القطاع بالولاية، محمد علي مودع.

و أكد نفس المسؤول أن إنتاج الموسم الحالي قد يفوق التوقعات حسب ما تمت ملاحظته في الميدان، مشيرا إلى أن متوسط المردود في الهكتار الواحد يقدر بـ300 قنطار من هذه الفاكهة.

أما المساحة المنتجة فبلغت في الموسم الفلاحي الجاري 4.535 هكتارا من أصل مساحة إجمالية مخصصة للتفاح عبر الولاية تقدر بـ 5.515 هكتارا منها 188 هكتارا غراسات جديدة تمت خلال سنة 2023، يضيف ذات المسؤول.

و تجري حاليا حملة جني التفاح في ظروف "جيدة" عبر مختلف مناطق الولاية منها الجبلية بعد أن انطلقت منذ فترة بالمنطقة الجنوبية خاصة بدائرتي بريكة و سقانة، حسب ما ذكره مدير المصالح الفلاحية.

و أضاف ذات المسؤول بأن غراسة التفاح بولاية باتنة عرفت توسعا ملحوظا في السنوات الأخيرة ولم تعد تقتصر على المناطق الجبلية، بل عبر مختلف أرجاء الولاية تقريبا بما في ذلك الجنوبية منها على غرار بريكة التي يغلب فيها صنف (الهنا).

و تتمثل أقطاب زراعة التفاح بباتنة وفق المصدر، في كل من إيشمول ب 1007 هكتار وتيمقاد (445 هكتارا) وتازولت ( 408 هكتار) وآريس (379 هكتار) وثنية العابد (374 هكتارا)، فيما تتوزع باقي المساحة على الدوائر الأخرى.

و أردف ذات المسؤول أن الصنف المعروف بـ"غولدن ديلسيوز" يشكل أهم الأصناف التي تنتج بولاية باتنة بنسبة تقدرب 65 بالمائة يأتي بعدها صنف "ستار كريمسون" ب 16 بالمائة ثم "غالا روايال" ب14 بالمائة و "الهنا" ب 5 بالمائة.

و فيما يتعلق بتخزين هده الفاكهة، تتوفر ولاية باتنة على 319 غرفة تبريد بقدرة تخزين تفوق 74 ألف متر مكعب أغلبها مخصص للفواكه خاصة التفاح، حسب ما تمت الإشارة إليه.

و قد حققت ولاية باتنة إنتاجا من التفاح في الموسم الفلاحي الماضي بـ1 مليون و372 ألف و 957 قنطارا، حسب ما ذكر به نفس المسؤول.