النيجر يطلب من سفراء واشنطن وألمانيا ونيجيريا مغادرة البلاد

أمهل المجلس العسكري في النيجر، الجمعة، سفيرة الولايات المتحدة 48 ساعة لمغادرة البلاد، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجيّة النيجريّة.

وأكّدت الوزارة في بيان أنّه نظرا إلى "رفض سفيرة الولايات المتحدة في نيامي الاستجابة" لدعوتها إلى "إجراء مقابلة" الجمعة، و "تصرفات أخرى من الحكومة الأمريكية تتعارض مع مصالح النيجر"، قرّرت السلطات "سحب موافقتها على اعتماد" السفيرة الأمريكية و"الطلب منها مغادرة الأراضي النيجريّة خلال مهلة 48 ساعة".

كما أمهل المجلس العسكري في النيجر، سفير نيجيريا 48 ساعة لمغادرة البلاد، حسب ما كشفت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكّدت وزارة الخارجية النيجيرية في بيان لها أنّه نظرا إلى "رفض سفير نيجيريا في نيامي الاستجابة" لدعوتها إلى "إجراء مقابلة" الجمعة، و "تصرّفات أخرى من الحكومة النيجيريّة تتعارض مع مصالح النيجر"، قرّرت السلطات "سحب موافقتها على اعتماد (السفير) محمّد عثمان والطلب منه مغادرة الأراضي النيجريّة خلال مهلة 48 ساعة".

فيما قالت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء الجمعة، أن المجلس العسكري في النيجر أمهل السفير الألماني 48 ساعة لمغادرة البلاد.

كما طالب قادة الانقلاب في النيجر من السفير الفرنسي مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.