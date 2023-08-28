حركة عالمية مناهضة للحرب تمنح جائزتها السنوية لسلطانة خيا

منحت الحركة العالمية المناهضة للحرب "وارلد بيوند وار"، اليوم الإثنين، جائزتها السنوية للناشطة والمدافعة عن حقوق الانسان، سلطانة سيد ابراهيم خيا، إحدى رموز مقاومة الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، حسبما أفاد به موقع الحركة.

وفازت سلطانة خيا في فئة "إلغاء الحرب" الفردية لعام 2023، حيث سلمها الجائزة، الفلسطيني محمد أبو ناهل، لتحل محل المخرج السنيمائي النيوزيلندي ويليام واتسون الذي نال جائزة 2022.

وعبرت سلطانة خيا عن امتنانها الخالص لمنظمة "وارلد بيوند وار" ولكافة المجتمع المدني الذي "يدعم الشعب الصحراوي في قضيته العادلة ويؤمن بقيم السلام والعدالة من أجل الإنسانية جمعاء".

وفي السياق ذاته، قالت الناشطة الصحراوية بأنها تستلم هذا التكريم "نيابة عن الشعب الصحراوي المقاوم، وخاصة النساء الصحراويات اللاتي يتعرضن للاضطهاد المستمر من طرف المحتل المغربي وأجهزته القمعية التي تمارس شتى أنواع التنكيل والتعذيب ضد الصحراويين العزل في المناطق المحتلة".