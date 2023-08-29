غوغل تعود إلى سوق الحواسيب اللوحية

عادت غوغل إلى سوق الحواسيب اللوحية مؤخرا، وأعلنت طرح جهاز "بكسل" الجديد المزود بنظام أندرويد ويشتمل على قاعدة شحن مغناطيسية "دوك" (Dock) التي لا يقتصر دورها على إمداد الحاسوب اللوحي بالتيار الكهربائي، ولكنها تعمل أيضا على تحويله إلى شاشة ذكية.



وبدون قاعدة الشحن المرفقة، يبدو جهاز "غوغل بكسل" مثل أي حاسوب لوحي عادي، ويتوافر بالأبيض البورسلين والأخضر الرمادي "البندقي" ويمتاز بجسم متين للغاية مصنوع من الألومنيوم بالكامل، ومغطى بمادة النانو سيراميك التي تمنحه مظهرا أنيقا، علاوة على مقاومة الخدوش ولا تظهر عليه أية آثار لبصمات الأصابع.



ويتم إلغاء قفل الحاسوب اللوحي بكسل عن طريق مستشعر بصمة الإصبع الغائر قليلا والموجود على الجانب الطولي، والذي يتم استعماله أيضا كزر تشغيل وإيقاف، وتظهر أهمية هذا الموضع أثناء الاستعمال اليومي حيث يمكن للمستخدم استعمال المستشعر بدون النظر إليه، ولا يتم الخلط بينه وبين المفتاح المجاور المخصص لشدة الصوت.



وعلى الجانب الطولي السفلي، يوجد إطاران نحيفان من السيليكون يعملان على حماية الحاسوب اللوحي من الخدوش، إذا قام المستخدم مثلا بسحب الجهاز بقوة من قاعدة الشحن دون قصد.



ويزخر الحاسوب اللوحي بكسل بشاشة قياس 11 بوصة، ولم تعتمد غوغل على لوحة أوليد (OLED) المتطورة، ولكنها اعتمدت على لوحة "إل سي دي" (LCD) التقليدية بدقة الوضوح 1600 x 2560 بيكسل، مع معدل تحديث صورة 60 هرتزا، ومن الملاحظ أن بعض حواسيب أندرويد الحالية، وحتى هواتف غوغل بكسل الحالية، توفر ضعف هذه القيم، إلا أنه في الاختبارات العملية اتضح أن هذه القيم أقل إزعاجا.



وفيما يتعلق بوظيفة الذكاء الاصطناعي، فإن الحاسوب اللوحي بكسل يعمل بصورة جيدة اعتمادا على المعالج "تينسور جي 2" (Tensor G2) القوي وبدون مساعدة الشركات الأخرى، ويتيح مثلا إمكانية التعرف على الموسيقى بدون اتصال بالإنترنت.



وعلى غرار هواتف غوغل بكسل الذكية الحديثة، فإنه يمكن إزالة الأشخاص والأشياء المزعجة من الصور عن طريق "الممحاة السحرية" وذلك بفضل قوة الذكاء الاصطناعي للمعالج "تينسور جي 2" كما تكفي قوة الحاسوب اللوحي بكسل لتشغيل اثنين من التطبيقات معا في وظيفة المهام المتعددة بدون أية مشاكل، وإذا كانت التطبيقات المستخدمة تدعم هذه الوظيفة بشكل صحيح فإنها تعمل بصورة جيدة.



وتمتد فترة تشغيل البطارية المدمجة سعة 27 واتا إلى 12 ساعة، ولكن عند تشغيل الألعاب ثلاثية الأبعاد فإن شحنة البطارية تكفي لتشغيل الجهاز لمدة 9 ساعات، وبالتالي فإن أداء جهاز غوغل يعتبر جيدا جدا مقارنة بالحواسيب اللوحية الأخرى من آبل وسامسونغ ولينوفو.



وفيما يتعلق بتحديث البرمجيات، فإن شركة غوغل أعلنت دعم إصدارات أندرويد الجديدة خلال 3 سنوات القادمة مع دعم تحديثات الأمان لمدة 5 سنوات.