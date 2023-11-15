مظاهرة أمام البيت الأبيض تنديدا باقتحام مجمع الشفاء

تظاهر العشرات أمام البيت الأبيض في واشنطن تنديدا باقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمجمع الشفاء الطبي في غزة.

وذكرت مصادر إعلامية أن مقاطع فيديو أظهرت عشرات المتظاهرين أمام البيت الأبيض وهم يرددون هتافات منددة باقتحام جيش الاحتلال الصهيوني لمجمع الشفاء الطبي وأخرى تطالب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالتدخل للضغط على الاحتلال لوقف إطلاق النار.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي في غزة، الذي يضم طواقم طبية وآلاف المرضى والمدنيين النازحين جراء العدوان المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

ومنذ 40 يوما يشن جيش الاحتلال الصهيوني حربا على غزة استشهد خلالها أكثر من11 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن نحو 30 ألف جريح ودمار هائل في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.