إيطاليا: إقليم إميليا رومانيا يدعم الشعب الصحراوي

صادق البرلمان الإقليمي لإميليا رومانيا، على قرار يدعم الشعب الصحراوي وقضيته العادلة.

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية، أن القرار يلزم المجلس الإقليمي بدعم المجلس التشريعي والمجموعة البرلمانية للصداقة مع الشعب الصحراوي لتنظيم مبادرة سنويا لتوضيح الالتزام الإقليمي في أعمال الدعم السياسي والإنساني للشعب الصحراوي.

وأشارت الوكالة، إلى أن منطقة إميليا رومانيا، تربطها عدة اتفاقيات توأمة وتضامن وصداقة مع عدة دوائر وولايات من الجمهورية الصحراوية.

كما تستقبل المنطقة الإيطالية، العشرات من الأطفال الصحراويين في إطار برنامج "عطل في سلام" في معظم مدن وبلديات المنطقة. كما احتضن الإقليم، فعاليات هامة للتضامن ودعم النضال العادل للشعب الصحراوي، كان آخرها النسخة الثانية من الأيام الأوروبية للصداقة مع الشعب الصحراوي، التي أقيمت يوم 6 جويلية الماضي بمدينة بولونيا.