كرة اليد: زقيلي مدربا للمنتخب الليبي

عين التقني الجزائري، رضا زقيلي، المدرب الوطني السابق، على رأس العارضة الفنية للمنتخب الليبي لكرة اليد، تحسبا للنسخة السادسة والعشرين لكاس إفريقيا للأمم (رجال) المقررة من 17 إلى 27 يناير بالقاهرة (مصر) بمشاركة 16 منتخبا من بينها الجزائر، حسبما أوضحته الاتحادية الليبية لكرة اليد.

وكان في استقبال التقني الجزائري لدى وصوله إلى طرابلس، رئيس الاتحادية الليبية لكرة اليد، الصديق الفونس والمدير التنفيذي، عزيز المكتوف.

وستكون هذه التجربة كمدرب خارج الوطن، الثالثة له بعد إشرافه على نادي "الموحات" السعودي (2022-2023) و"سبورتنغ المكنين" التونسي (2002-2003).

وحصل زقيلي الذي كان لاعبا دوليا سابقا، على 99 لقبا في مختلف المنافسات الوطنية، خاصة مع المجمع البترولي والمنافسات الإفريقية كلاعب وكمدرب.

ويعود آخر لقب قاري له مع المنتخب الجزائري إلى سنة 2014 بعد فوزه في النهائي بقاعة حرشة (الجزائر) على تونس (25-20).

خلال النسخة السادسة والعشرين لكأس إفريقيا للأمم (رجال)، يتواجد السباعي الليبي ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الجزائر والغابون والمغرب.

وسيتأهل المنتخب المتوج باللقب القاري مباشرة لأولمبياد-2024، بينما يشارك منشط النهائي في دورة تأهيلية للأولمبياد في شهر مارس المقبل.

من جهة أخرى، تمثل المنتخبات الخمس الأولى في كان-2024، القارة السمراء في مونديال-2025 المقرر في كرواتيا والدانمارك و النرويج.