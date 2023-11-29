3 دول مرشحة لاحتضان تربص "الخضر"

كشف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، عن البلدان التي قد تحتضن تربص المنتخب الوطني، تحضيرا لكأس أمم إفريقيا المقررة بداية العام المقبل بكوت ديفوار.

وأوضح المسئول الأول عن الهيئة الكروية لوكالة الأنباء الجزائرية:" أمامنا ثلاثة اختيارات وهي السنغال، غانا وغينيا الاستوائية. لحد اليوم، لم نتخذ أي قرار بخصوص مكان إجراء التربص ما قبل التنافسي الذي سيتم التعرف عليه قبل يوم 10 ديسمبر المقبل".

وأضاف صادي يقول :"سيتم التعرف على البلد الذي سيحتضن تربص الخضر بعد تحديد المباريات الودية بعين المكان. لقد تلقينا اقتراحات، ولا زلنا في مرحلة الاتصالات، سنواجه مبدئيا منافسين كانا في المستوى الرابع خلال عملية سحب القرعة الخاصة بالكان، حيث يرغب الناخب الوطني خوض مباراتين وديتين على الأكثر".

وبخصوص إقامة "الخضر" بمدينة بواقي الايفوارية، قال صادي:" مثلما صرحت به سابقا, لقد حجزنا فندقا بالكامل 'فندق الملعب' الذي يتواجد بجانب المرفق الرياضي لبواقي. وقد تمت إعادة ترميم هذا الفندق كاملا، كما حظي باعتماد الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)"، مضيفا "بأن اللاعبين سيكونون في ظروف مشابهة لتلك التي كانت خلال نهائيات كان-2019 بمصر، والتي توج بلقبها المنتخب الجزائري. لم ندخر جهدا لتوفير الإمكانيات, من أجل منح اللاعبين أحسن الظروف الممكنة بهدف تمكين المنتخب الوطني بالظهر في أحسن صورة خلال كان-2023"

على صعيد متصل، كشف رئيس الاتحادية بأن رفاق القائد رياض محرز سيدخلون في تربص خلال الأسبوع الأخير لشهر ديسمبر بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، قبل التنقل، بعد أيام، إلى البلد الذي سيحتضن التربص ما قبل التنافسي.