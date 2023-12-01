الإعلام الفرنسي يتمادى في عنصريته ضد المسلمين

راسل عمدة مسجد باريس، شمس الدين حفيز، رئيس هيئة "أركوم" وهي سلطة ضبط السمعي البصري في فرنسا، ليثير انتباهه أمام استفحال العنصرية ضد المسلمين في القنوات التلفزيونية.

وجاء في رسالة عمدة مسجد باريس "أولا أشكركم على اهتمامكم بما تقدمنا به خلال لقائنا يوم السابع نوفمبر الماضي".

وأضاف "غير أنه منذ ذلك التاريخ للأسف تواصل بلاطوهات التلفزيونات في نشر الكراهية ضد المسمين دون حسيب أو رقيب".

وكان آخر مسلسل حسب بيان مسجد باريس "يوم 29 نوفمبر قال دومينيك رينيي، رئيس مؤسسة التحديث السياسي على قنوات أوروبا / سي نيوز، أن نصف المسلمين في فرنسا معادون للسامية خاصة أنهم يذهبون إلى المسجد".

وذكر بيان مسجد بارس أيضا بتصريحات صحفي قناة "بي أف أم تي في" المقيتة التي تحدث عن "عرب أحياء الضواحي المعادين للسامية".

وطالب عمدة باريس من هيئة "أركوم" اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه التصرفات المضادة للمسلمين التي من شأنها خلق جو مكهرب في البلاد.