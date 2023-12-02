أولاد الخير مسعودة تفوز بمارطون تيميمون الدولي

توجت العداءة أولاد الخبر مسعودة من نادي البساط الأخضر لبلدية تنركوك بجائزة مارطون تيميمون " تراغ الجزائر" في طبعته الثانية.

واحتلت العداءة أولاد الخير مسعودة المرتبة الأولى عند الإناث في هذا المارطون الذي جرى على مسافة 330 كلم على 3 مراحل كل مرحلة بحولي 106 كلم وذلك في أول مشاركة لها في مثل هكذا منافسات.

ونظمت هذه التظاهرة الرياضية والسياحية المسماة '' تراغل الجزائر ترايل "‘ الاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة في الولاية ، ومؤسسة أفريكا ترايل، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وإشراف على اختتام فعاليات التظاهرة الدولية والي تيميمون "بن سونة بن عمر " مرفوقا بالسلطات المحلية وعدد من فعاليات المجتمع المدني، والتي شارك فيها زهاء 148 عداء من 13 دولة عربية وإفريقية وأوروبية وآسيوية إلى جانب عدد من العدائين الجزائريين، خاضوا غمار المنافسة بين واحات النخيل والكثبان الرملية مرورا بالمعالم الأثرية والسياحية بالواحة الحمراء تيميمون