عقوبة ثقيلة في حق رئيس اتحاد بسكرة

سلطت عقوبة مدتها عامان منها سنة موقوفة التنفيذ، على رئيس اتحاد بسكرة، تريعة عبد القادر بسبب "خرقه لواجب التحفظ" وانتهاك و مساس باحترام الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، حسبما أعلنت عنه رابطة كرة القدم المحترفة.

وأوضح نفس المصدر، أن تريعة سيكون محروما من الدخول لأرضية الميدان و غرفة تغيير الملابس وممارسة بمهام أو نشاط له علاقة بكرة القدم، خلال فترة العقوبة، كما سلطت عليه غرامة مالية قدرها 100.000 دينار.

من جهة أخرى عوقب رئيس اتحاد سوف، يوسف صخري لمدة ستة أشهر نافذة بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 80.000 دينار، مع منعه الدخول لأرضية الميدان وغرفة تغيير الملابس، بسبب سوء التصرف وتهديد ضد رسمي، حسب لجنة الطاعة للرابطة المجتمعة يوم أمس الإثنين، لدراسة القضايا المتعلقة بمباريات الجولة الثامنة من بطولة الرابطة الأولى موبيليس.