مولودية وهران: تجديد الثقة في المدرب مضوي

جددت إدارة مولودية وهران ثقتها في المدرب خير الدين مضوي بعد البداية الصعبة لفريقه في بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، حسبما علم اليوم الثلاثاء من هذا النادي.

وأوضح المصدر نفسه، أن مسيري نادي عاصمة الغرب الجزائري ''يقدرون الظروف الصعبة التي يشتغل فيها مضوي''، خصوصا وأن الأخير ورث تشكيلة "محدودة"، إلى جانب التأخر في تأهيل اللاعبين الجدد، وعددهم ثمانية.

ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من الهزيمة الأولى التي مني بها أشبال مضوي بملعبهم أمام شبيبة القبائل (3-1) يوم السبت الماضي في إطار الجولة الثامنة من البطولة.

وقبل ذلك، حقق الفريق فوزاً بميدانه أمام اتحاد خنشلة (1-0)، وهو الفوز الوحيد له منذ انطلاقة هذا الموسم، مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمتين، ليتحصل على ست نقاط، مما جعله يحتل المركز الرابع عشر، ولكن بمباراة متأخرة.

وتعمل إدارة النادي، الذي انتقلت ملكيته منذ سبتمبر الماضي إلى مؤسسة ''هيبروك'' (أحد فروع مجمع سوناطراك) حاليا على تأهيل لاعبيها الجدد "في أقرب الآجال الممكنة"، مثلما جرت الإشارة إليه.

ويتوجب الأمر تسوية ملف الديون المستحقة للاعبين والمدربين السابقين وعددهم 77، حسب نفس المصدر، مؤكدا أن هذه القضية التي أدت إلى منع مزدوج من التعاقدات من طرف الاتحاد الجزائري والاتحاد الدولي لكرة القدم "في طريقها إلى الحل''.