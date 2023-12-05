مباراة ودية لـ"الخضر" بهذا الملعب

استقر المدرب الوطني جمال بلماضي على خيار إقامة مباراة ودية تحضيرية لـ"الخضر" بالجزائر بداية جانفي 2024، قبل الدخول في معسكر تحضيري بأحد البلدان الإفريقية استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وحسب مصدر "الخبر"، فإن المدرب الوطني اتفق مع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، على تدشين المباريات التحضيرية بالجزائر، بعد انطلاق التحضيرات لـ"الكان" بالمركز التقني لسيدي موسى، وتم الاتفاق على ضرورة إجراء المباراة بملعب نيلسون مانديلا يوم 6 جانفي المقبل، في انتظار تحديد هوية المنتخب الذي سيواجهه المنتخب الوطني.

وكان رئيس "الفاف"، وليد صادي، قد أعلن، في حوار سابق لوكالة الأنباء الجزائرية أن المنتخب الوطني سيواجه إحدى المنتخبات من المستوى الرابع خلال قرعة "الكان"، بغرض التحضير للمنافسة القارية.

وتسابق إدارة ديوان المركب الأولمبي "محمد بوضياف" الزمن من أجل ضمان جاهزية أرضية ملعب نيلسون مانديلا التي تأثرت في الأيام السابقة، وقد تمت مباشرة أشغال إعادة تهيئة الأرضية تحسبا لمباراة "الخضر".