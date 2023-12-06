غويري يتحدث عن أهدافه مع "الخضر"

تحدث الدولي الجزائري، أمين غويري، عن أهدافه مع "الخضر" خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا وتصفيات كأس العالم.

وقال لاعب نادي رين الفرنسي، في حوار مع قناة "بي إن سبورت": "تنتظرنا تحديات صعبة وكبيرة يجب علينا رفعها من خلال الذهاب إلى أبعد دور في كأس إفريقيا والتأهل إلى كأس العالم".

وحول خوضه أول مقابلة في إفريقيا خلال تصفيات كأس العالم أمام موزمبيق، قال غويري: "كرة القدم الإفريقية مختلفة، بظروف مختلفة، لكن يجب التأقلم مع كل المعطيات، كانت تجربة أولى مميزة".

في سياق آخر، أشاد غويري بحفاوة الاستقبال الذي حظي به منذ التحاقه بـ"الخضر"، قائلا: "كنت أعرف بعض اللاعبين لكن الاستقبال كان رائعا من الطاقم الفني واللاعبين وهذا ما أسعدني كثيرا".

وبخصوص الجمهور الجزائري، قال صاحب الـ23 عاما: "أعرف الأجواء في الملاعب الجزائرية، لكن عندما تعيش اللحظة معهم الأمر مذهل، إنهم يملئون المدرجات منذ العاشرة صباحا والمقابلة تلعب في المساء، هنا تدرك روعة المشهد وتشعر بأن كل الجماهير تساند المنتخب".

والتحق غويري بالمنتخب الوطني شهر أكتوبر الماضي، وخاض إلى حد الآن أربع مواجهات، بدأها كلها أساسيا، ضد الرأس الأخضر، مصر، الصومال والموزمبيق.