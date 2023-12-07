أين "محرز".. القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023

كشفت الكاف، اليوم الخميس، عن القائمة الثلاثية لاختيار أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023، التي ضمت المصري محمد صلاح من ليفربول، والمغربي أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، والنيجيري فيكتور أوسيمين بطل وهداف الدوري الإيطالي مع نابولي.

كما تم استبعاد الدولي الجزائري رياض محرز، من القائمة مما أثار دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على منشورات الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي، بعد أن كانا أبرز مرشح للفوز بجائزة الأفضل في إفريقيا هذا العام.

وتعتمد الجوائز الفردية في تقييمها على ما قدمه اللاعبون على مدار الموسم من مستويات فردية وأهداف وإنجازات جماعية أيضا. وينتظر أن يقام يوم الإثنين المقبل في مراكش بالمغرب حفل توزيع جوائز الكاف لأفضل اللاعبين والأندية والمدربين في قارة إفريقيا لعام.