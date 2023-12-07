وفاق سطيف: مستجدات مشروع مركز التكوين

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، المالك الرسمي للشركة الرياضية "بلاك إيغلز – وفاق سطيف" الناشط ضمن الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم، مراد عجال اليوم الخميس بسطيف، بأن "العمل جار لدراسة إمكانية الانطلاق في إنجاز مركز التكوين الخاص بالنادي في أقرب الآجال".

وأوضح ذات المسؤول في تصريح للصحافة في سطيف، بأن جدول أعمال زيارته اليوم إلى هذه المدينة يتضمن أيضا دراسة سبل الانطلاق في إنجاز مركز تكوين خاص بوفاق سطيف.

وأضاف عجال بأن "مجمع سونلغاز سيفي بجميع الوعود التي أطلقها عند انتقال ملكية الفريق إليه قبل انطلاق الموسم الرياضي الجاري 2023ـ2024، على غرار إنجاز مركز للتكوين وإعادة ترميم البناية المعروفة باسم "فندق فرنسا" (مكان سقوط أول شهداء مجازر الثامن ماي 1945 سعال بوزيد) بوسط المدينة خلال شهر يناير المقبل كاشفا في ذات السياق عن تخصيص غلاف مالي لفائدة النادي الهاوي قصد إعادة بعث مختلف الاختصاصات الرياضية.

وبخصوص مطلب الأنصار المتمثل في إعادة "النسر الأسود" إلى المنافسة القارية من جديد بدء من الموسم الرياضي المقبل والإجراءات المتخذة من أجل ذلك، أفاد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز بأن الوفاق سيبقى يلعب من أجل التتويج بالألقاب، مطمئنا بأن التشكيلة ستعرف تعزيزا مدروسا من طرف التقنيين حسب الاحتياجات خلال مرحلة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة وأن الوفاق "سيكون في صحة جيدة".