مولودية الجزائر تهيمن على البطولة

أكدت مولودية الجزائر هيمنتها على الرابطة المحترفة الأولى بعدما أطاحت، مساء اليوم الخميس، بالوصيف، نادي بارادو، على ملعب 5 جويلية في افتتاح الجولة التاسعة.

ولم يكن انتصار زملاء جمال بلعمري سهلا أمام منافس منظم جيدا فوق أرضية الميدان، واكتفوا بهدف وحيد لكنه كان كافيا لاقتناص ثلاث نقاط ثمينة جدا في سباق اللقب.

ولم يشهد الشوط الأول فرصا سانحة للتسجيل من الطرفين ووجد أشبال المدرب باتريس بومال صعوبة بالغة في اختراق خطوط شبان الأكاديمية الذين اكتفوا بالاعتماد على الهجمات المرتدة.

وفي مثل هذه الوضعيات تكون الحلول غالبا عبر الكرات الثابتة، وهو ما حدث بالفعل في بداية الشوط الثاني بعدما تحصل بلايلي على مخالفة، نفذها بإتقان فوق رأس عبد اللاوي الذي افتتح باب التسجيل في الدقيقة 54 وحرر آلاف "الشناوة" الذين غصت بهم مدرجات ملعب 5 جويلية.

وانقلبت الأدوار بعد الهدف، باندفاع نادي بارادو نحو الهجوم من أجل العودة في النتيجة في الوقت الذي اعتمد فيه زملاء نعيجي على الهجمات المرتدة من أجل محاولة اقتناص هدف ثاني، غير أن النتيجة لم تتغير رغم بعض المحاولات من الطرفين، ليعلن الحكم بن براهم نهاية المواجهة بفوز أصحاب اللونين الأحمر والأخضر.

ورغم أن ابن الباهية ونجم البطولة، قدم مستوى متوسط جدا في المواجهة إلا أنه بصم على تمريرة حاسمة جديدة رفعت رصيده إلى 10 أهداف و7 تمريرات حاسمة منذ بداية الموسم.

بهذه النتيجة رفع أبناء باب الوادي رصيدهم إلى 24 نقطة، محققين 8 انتصارات وخسارة وحيدة بعد مرور 9 جولات، ومعمقين الفارق عن الوصيف ومنافس اليوم إلى 10 نقاط كاملة في انتظار مقابلة الوصيف الآخر، مولودية البيض، الذي سينتقل إلى مواجهة اتحاد خنشلة، غدا الجمعة.