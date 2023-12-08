استفاقة "السيسكاوة" وباكو يسجل هدف الموسم(فيديو)

عاد نادي اتحاد خنشلة إلى سكة الانتصارات، اليوم الجمعة، عندما أطاح بضيفه مولودية البيض بنتيجة هدفين مقابل صفر على ملعب حمام عمار.

وافتتح الياس يعيش باب التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 11 بعد تنفيذ مخالفة مباشرة، فيما جاء الهدف الثاني بطريقة رائعة من اللاعب الغاني المتألق ماكسويل باكو الذي استغل تقدم حارس المنافس ليسجل من وسط الميدان في الوقت بدل الضائع.

ويعد هذا الفوز الأول لـ"السيسكاوة" بعد 5 مقابلات متتالية ما جعلهم يرفعون رصيدهم إلى النقطة 12 في المركز السادس، فيما تبقى مولودية البيض في الوصافة برصيد 14 نقطة.