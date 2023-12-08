شباب بلوزداد يعود بنقطة ثمينة من مصر

عاد شباب بلوزداد، اليوم الجمعة، بنقطة ثمينة من تنقله إلى مدينة الإسكندرية لمواجهة الأهلي المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

واكتفى ممثل الكرة الجزائرية بالدفاع في الشوط الأول الذي شهد عدة محاولات خطيرة لحامل اللقب لكن تألق الدفاع والحارس المخضرم مبولحي أبقى النتيجة سلبية.

وتميز الشوط الثاني بتحسن آداء شباب بلوزداد الذي اعتمد على الهجمات المرتدة وكاد أن يخادع الحارس الشناوي في بعض المحاولات، وكانت أخطرها تلك التي كان وراءها مزيان الذي توغل داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة ثلاثة مدافعين ثم يمرر نحو بوصوف الذي يسدد والعارضة تنقذ المحليين.

وأعلن الحكم بعدها نهاية المواجهة بالتعادل السلبي ليرفع أشبال المدرب باكيتا رصيدهم إلى النقطة الرابعة محتلين المركز الثاني في المجموعة الرابعة، بأربعة نقاط خلف المتصدر، الأهلي (5 نقاط)، مستفيدا من تعثر ميدياما الغاني (4 نقاط) على أرضه أمام يونغ افريكاز التانزاني (نقطتان) بنتيجة هدف مقابل هدف.

ولحساب الجولة الرابعة المقررة يومي 19 و20 ديسمبر، يستقبل شباب بلوزداد منافسه الأهلي المصري، بينما يحل نادي نادي ميدياما ضيفا على يونغ افريكانز.