شبيبة القبائل تلتحق بالوصافة

أكدت شبيبة القبائل استفاقتها بعدما حققت فوزا جديدا، اليوم الجمعة، أمام الصاعد إلى قسم الأضواء، نجم بن عكنون، بهدف مقابل صفر من توقيع اللاعب بوخنشوش (د10).

الفوز وهو الثاني على التوالي بعد المحقق خارج القواعد أمام مولودية وهران (3-1)، يجعل شبيبة القبائل تلتحق ''مؤقتا'' بالوصافة (14 ن) إلى جانب نادي بارادو ومولودية البيض، بينما لم يتمكن ''النجم'' من ايجاد معالمه حيث يتذيل الترتيب (نقطتان)، ويبقى الفريق الوحيد في الرابطة الأولى الذي لم يتذوق حتى الآن، طعم الفوز.

وتتواصل هذه الجولة يوم السبت، بإجراء المباريات التالية: نجم مقرة - جمعية الشلف، اتحاد سوف - شبيبة الساورة، وفاق سطيف - اتحاد بسكرة.

بالمقابل، تم تأجيل مقابلتي اتحاد الجزائر - شباب قسنطينة، شباب بلوزداد - مولودية وهران، بسبب مشاركة اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد في المنافسات القارية.

النتائج والترتيب:

الخميس 7 ديسمبر:

نادي بارادو - مولودية الجزائر 0 - 1

الجمعة 8 ديسمبر:

اتحاد خنشلة - مولودية البيض 2-0

شبيبة القبائل - نجم بن عكنون 1-0

السبت 9 ديسمبر:

نجم مقرة - جمعية الشلف

اتحاد سوف - شبيبة الساورة

وفاق سطيف - اتحاد بسكرة

مباريات مؤجلة:

اتحاد الجزائر - شباب قسنطينة

شباب بلوزداد - مولودية وهران

الترتيب ن ل

1. مولودية الجزائر 24 9

2 . مولودية البيض 14 9

--. نادي بارادو 14 9

--. شبيبة القبائل 14 9

5 . شباب قسنطينة 13 8

--. جمعية الشلف 13 8

7. اتحاد خنشلة 12 9

--. شباب بلوزداد 12 6

--. شبيبة الساورة 12 8

10. نجم مقرة 11 8

11. اتحاد بسكرة 10 7

--. وفاق سطيف 10 7

13. اتحاد الجزائر 6 6

--. مولودية وهران 6 7

15. واد سوف 4 8

16. نجم بن عكنون 2 8.