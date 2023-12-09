"الساورة" تقتنص الوصافة و"السوافة" يواصلون الغرق

ارتقت شبيبة الساورة، اليوم السبت، إلى وصافة ترتيب الرابطة المحترفة الأولى بعدما حسمت داربي الجنوب الذي جمعها بالاتحاد السوفي على ملعب الشط في إطار الجولة التاسعة.

وتميز اللقاء بمستوى متوسط على العموم وشهد شوطه الثاني تضييع كل فريق ضربة جزاء، الأولى لشبيبة الساورة في الدقيقة 50 والثانية للاتحاد السوفي في الدقيقة 64، قبل أن يقضي أسامة بلطرش على آمال المحليين بهدف قاتل في الدقيقة 85.

وسمحت هذه النتيجة لأشبال المدرب التونسي ناصيف البياوي من الانفراد بوصافة الترتيب برصيد 15 نقطة، فيما يواصل "السوافة" نتائجهم الكارثية مكتفين بـ4 نقاط فقط خلال 9 جولات ومحتلين المركز قبل الأخير.

في مقابلة أخرى، اكتفى نجم مقرة بنتيجة التعادل هدف في كل شبكة على أرضية ميدانه عندما استضاف جمعية الشلف.

وفشل المحليون في المحافظة على تقدمهم بهدف بورحلة في الدقيقة 12 حيث عدل الشلفاوة في الشوط الثاني عن طريق المدافع كروم في الدقيقة 54.

وباتت جمعية الشلف ضمن كوكبة من النوادي تحتل المركز الثالث برصيد 14 نقاط، في الوقت الذي يتمركز النجم في المركز 10 برصيد 12 نقطة.