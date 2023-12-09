الحوثيون يعلنون التصعيد

أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية منعها السفن المتوجهة إلى الموانئ الصهيونية من المرور في البحرين العربي والأحمر، إذا لم تدخل قطاعَ غزة حاجتُه من الغذاء والدواء.

وأشارت، في بيان، إلى أنّ تطبيق القرار سيبدأ منذ لحظة إعلانه.

وأكدت القوات المسلحة أنّ هذه السفن، من أي جنسية كانت، ستصبح هدفاً مشروعاً لها، محذّرةً جميع السفن والشركات من التعامل مع موانئ الاحتلال، وذلك حرصاً منها على سلامة الملاحة البحرية.

وشدّدت على حرصها على استمرار حركة التجارة العالمية، عبر البحرين العربي والأحمر، للسفن والدول كافة، ما عدا تلك المرتبطة بالاحتلال.

ويأتي هذا الإعلان بعد تنفيذ صنعاء عدداً من العمليات ضدّ سفن صهيونية، دعماً للمقاومة الفلسطينية، التي تواجه العدوان الصهيوني منذ أكثر من شهرين.

وطوال الفترة الماضية، أكدت القوات المسلحة اليمنية أنّ عملياتها تطال السفن الصهيونية وحدها، مشدّدةً على التزامها حماية الملاحة البحرية.

وفي الـ19 من الشهر الماضي، نجحت القوات البحرية اليمنية في احتجاز سفينة "غالاكسي ليدر" الصهيونية في البحر الأحمر، والتي كان على متنها 52 شخصاً.