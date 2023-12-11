إبراهيموفيتش يعود إلى نادي ميلان

عاد المهاجم الدولي السابق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى ناديه السابق ميلان الإيطالي كمستشار, حسب ما أفادت مالكة الفريق اللومباردي شركة ريد بيرد كابيتال بارتنرز اليوم الاثنين.

وقالت شركة الاستثمار الأميركية في بيان إن إبراهيموفيتش (42 عاما) الذي أثرى مسيرته بعدة ألقاب في الملاعب الإيطالية "سيعمل ككبير المستشارين لميلان والإدارة العليا".

كما تم تعيين إبراهيموفيتش كـ "شريك تشغيلي" لـ "محفظة الاستثمارات الرياضية والإعلامية والترفيهية" لشركة ريد بيرد التي أكدت أن ولاية المهاجم الدولي السابق في ميلان "ستشمل تطوير اللاعبين والتدريب عالي الأداء, وتعزيز العلامة التجارية العالمية لميلان والمصالح التجارية, ودعم المشاريع الخاصة ذات الأهمية الاستراتيجية، بما في ذلك الملعب الجديد للنادي".