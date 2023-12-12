وهران: اتفاقية لتمويل ومرافقة المؤسسات الناشئة

احتضنت قاعة المحاضرات بالمسجد القطب عبد الحميد ابن باديس بوهران، زوال اليوم الثلاثاء، مراسيم إمضاء اتفاقية بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ومختلف جامعات وهران لتمويل ومرافقة المؤسسات الناشئة "ستارت اب"، تحت إشراف والي وهران سعيد سعيود.

وحث منصور حماموش ممثل المندوبية الجهوية لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الطلبة على الاعتماد على أنفسهم والإيمان بإمكانياتهم وقدراتهم لتحويل أفكارهم وأحلامهم إلى مشاريع ملموسة وعبر عن استعداد المجلس ومنخرطيه لمرافقة وتمويل هذه المشاريع المبتكرة.

من جهته، ثمن أحمد شعلال مدير جامعة وهران 2 محمد بن أحمد ورئيس الندوة الجهوية للجامعات الغرب مجهودات المجلس ووالي وهران لتوفير محيط مناسب لتنمية المؤسسات الناشئة في المدينة الجامعية لوهران التي تضم 72 ألف طالب وقرابة 5 آلاف طالب دكتوراه.

وأكد والي وهران سعيد سعيود استعداده لمرافقة هذه الديناميكية التنموية في مجال الابتكار والإبداع وتوفير عقارات لخلق مناطق نشاط مخصصة لأصحاب مشاريع المؤسسات الناشئة حسب تعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

وشارك الطلبة في معرض خاص بمشاريع مؤسسات ناشئة ومبتكرة من بينها مشروع حاصل على وسم مشروع مبتكر من المدرسة العليا للعلوم البيولوجيا يتمثل في منتج لاستخراج الحمض النووي من كل الكائنات الحية متعدد الاستعمالات في المجال الطبي والمخبري والشرطة العلمية عوض استيراده من الخارج.

وقدمت طالبة من جامعة وهران 1 احمد بن بلة تخصص كيمياء "روبوت" صغير مختص في الكشف عن تسربات المياه والبترول ومواد أخرى.