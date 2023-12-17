مالك فايسبوك يستعد لنهاية العالم

قالت عدة وسائل إعلام أمريكية من بينها نيويورك بوست، أن مارك زوكربرغ، مالك موقع فايسبوك، يقوم ببناء منزلا ضخما بجزيرة هاواي به حصن أرضي يمكنه وعائلته من العيش لفترو طويلة في حال وقوع كارثة.

البيت المنقسم الى جزئين فوق أرضي بمساحة تقدر بمساحة ملعب كرة قدم، به عدة مرافق من بينها ملعب تنس عدة مسابح وعدة مباني سكنية.

غير أن الأهم في هذا المشروع هو حصن أرضي بمساحة تفوق 460 متر مربع، مضاد للضربات النووية ويستطيع أن يوفر الكهرباء ذاتيا وبه خزان مياه ضخم.

وقدرت تكلفة المشروع بـ 250 مليون دولار، وأصبح تشييد الحصون الأرضية المضادة للضربات النووية هواية الكثير من أثرياء العالم الذين يستعدون لنهاية العالم.