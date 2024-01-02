حوار حصري مع الشهيد العاروري: لهذه الأسباب تعطلت المصالحة الفلسطينية (فيديو)

أجرت "الخبر" حوارا حصريا مع الشهيد الشيخ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عشية عملية "طوفان الأقصى" يوم 4 أكتوبر بالتحديد، وبرمج للنشر في بداية الأسبوع، وتم تأجيل نشر الحوار على أمل الحصول على تعليق من طرف الشهيد الراحل العاروري حول "العملية لكن بسبب ظروف المرحلة لم نتمكن من الحصول على تصريحات جديدة حتى يكون الحوار شاملا.

ولأن الحوار حصري وكان عشية بدء عملية "طوفان الأقصى" وتحدث خلاله الشهيد صالح العاروري، للزميل رضا شنوف، رئيس القسم الدولي بـ "الخبر" عن الكثير من المسائل المتعلقة بالمقاومة والعمل الفلسطيني والعلاقات بين القوى الفلسطينية، وسبل مواجهة الاحتلال الصهيوني، إلى جانب العديد من المواضيع المرتبطة بالقضية الفلسطينية ومستقبل الصراع الفلسطيني الصهيوني، ارتأينا نشر الحوار كاملا عبر عدة حلقاتفي القناة الرسمية لـ "الخبر" على اليوتوب: من هنا

الجزء الرابع والأخير: لهذه الأسباب تعطلت المصالحة الفلسطينية

الجزء الثالث: التطبيع طعنة في ظهر القضية الفلسطينية

الجزء الثاني : لا نخاف الشهادة وهذه عقيدتنا

الجزء الأول : قضية فلسطين، قضية الجزائر والجزائريين