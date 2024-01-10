اهتمام فيتنامي بالاستثمار في الجزائر

استقبل اليوم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، سفير جمهورية الفيتنام الاشتراكية، تران كوك كانه، لتعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

ووفق ما جاء في بيان لوزارة الصناعة، تناول الجانبان العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين وضرورة تطويرها أكثر في المجال الصناعي لاسيما على ضوء قانون الاستثمار الجديد، وقد أبدى سعادة السفير الفيتنامي اهتماما خاصا بالإمكانيات التي تتمتع بها الجزائر في المجال الصناعي مما يشجع أكثر على الاستثمار والتعاون في عدة مجالات.

من جهته أكد الوزير على الحرص الكبير الذي تبديه السلطات العليا للبلاد للتعاون مع الشريك الفيتنامي وضرورة تحديد أولويات التعاون الصناعي بين البلدين خاصة بعد انعقاد اللجنة المشتركة 12 الجزائرية الفيتنامية والتي ترأسها عن الجانب الجزائري علي عون وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني والذي أكد أنه يتابع جميع النقاط التي تم التطرق لها ويحرص على بذل مجهودات أكثر من طرف الجانبان لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية.