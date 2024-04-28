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مال و أعمال

زيتوني يعاين مشاريع القطاع في وهران

29 افريل 2024 ()
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يُعاين وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، اليوم، مشاريع قطاعه بولاية وهران، إذ من المقرر حسب جدول أعمال الزيارة الوقوف على مجموعة من المشاريع الهامة.

خلال المحطة الأولى من الزيارة، تنقل وزير التجارة وترقية الصادرات رفقة وزير النقل ووالي وهران إلى بلدية طفراوي أين تم معاينة شركة برحال لإنتاج السكر، واستمع الوزير، رفقة والي ولاية وهران، و الوفد المرافق لهما، إلى شروح وعرض قدمه صاحب الشركة حول كميات الإنتاج.

كما وقف الوزيران على الحظيرة الجديدة للمصنع التي تعززت بـ 200 شاحنة جديدة. وأكد الوزير خلال الزيارة، على أهمية تطوير صناعة السكر وتعزيز إنتاجها المحلي، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في إنتاج المادة الأولية لإنتاج السكر التي شرع فيها عدد من المستثمرين لتعزيز الاقتصاد الوطني.

 

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