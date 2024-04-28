شركة "بيكر هيوز" مهتمة بالاستثمار في الحقول الجزائرية

ناقش وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس الأحد، فرص التعاون والاستثمار مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز" لورينزو سيمونيلي.

وذكر بيان وزارة الطاقة، اليوم، أن ذلك كان على هامش المؤتمر الوزاري حول المناخ والطاقة والبيئة لمجموعة السبع، المنعقدة في الفترة من 28 إلى 30 أفريل 2024، بمدينة تورينو الإيطالية،

وأضاف ان الطرفان ناقشا تعزيز فرص التعاون والاستثمار في مجال المحروقات بالجزائر وكذا استغلال وتطوير الحقول مع سوناطراك، على غرار مشروع ضغط الغاز بوستينغ بحاسي الرمل.

ورحب الوزير بجهود شركة "بيكر هيوز"، ودعها إلى تعزيز وتوسيع وجودها وأنشطتها في الجزائر وولوج السوق الافريقية مع سوناطراك، خاصة في مجالات الهندسة وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون وتطوير الهيدروجين.

وللإشارة، "بيكر هيوز" هي إحدى أكبر شركات خدمات حقول النفط والغاز في العالم، متخصصة في تكنولوجيا الطاقة تجمع بين الابتكار والخبرة والقدرات لتوفير حلول الطاقة والحلول المخصصة للعملاء في جميع أنحاء العالم.