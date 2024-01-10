عرقاب يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "إيني"

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، وهذا بحضور الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك ومسؤولين بالوزارة ومن شركة إيني.

ووفق بيان الوزارة، استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة التي تربط سوناطراك بشركة إيني الإيطالية، واصفين إياها بالممتازة، وكذا آفاق تعزيزها، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الشركتين.

تمحورت المناقشات حول المشاريع القائمة بين سوناطراك وإيني في مجال المحروقات والهيدروجين والطاقات الجديدة والمتجددة وكذا فرص استثمار شركة إيني في الجزائر في مجال المنبع البترولي والغازي، ولاسيما تطوير الحقول والرفع من القدرة الإنتاجية للغاز الطبيعي في إطار المشاريع المُبرمجة في مخطط الاستثمار المُتفق عليه.

كما أعرب الجانبان عن رضاهما عن جودة العلاقات بين سوناطراك والشركة الإيطالية إيني، ولا سيما في المشاريع القائمة والقادمة في الجزائر وعلى المستوى الدولي.