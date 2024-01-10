مركب سحق البذور الزيتية: هذا تاريخ التجارب الأولية

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، بعد ظهر اليوم الخميس بجيجل بأنه سيتم الشروع في التجارب الأولية لمركب سحق البذور الزيتية (كتامة أقريفود) ببلدية الطاهير "شهر أبريل المقبل" على أن تنطلق عملية تسويق الزيت "شهر يونيو 2024".

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش اطلاعه على مدى تقدم أشغال إنجاز المركب الكائن بمنطقة بازول ببلدية الطاهير أن "الأشغال تسير بوتيرة حسنة ووفق الآجال المتفق عليها في وقت سابق"، مبرزا "الاهتمام الكبير" الذي توليه السلطات العليا في البلاد للمشروع الذي سيساهم بمجرد دخوله حيز الخدمة في تلبية حاجيات السوق الوطنية من زيت المائدة.

وفصل في هذا السياق بأن "المركب سيسمح في بداية تشغيله بتغطية حاجيات السوق الوطنية من زيت المائدة بنحو 20 بالمائة فضلا عن المساهمة في توفير أعلاف الحيوانات بنسبة تتراوح بين 70 و80 بالمائة قبل الانتقال إلى التصدير وتوفير العملة الصعبة في مرحلة ثانية.

وخلال تفقده لمشروع المؤسسة العمومية الاقتصادية "جوماقرو" المتخصصة في تحويل الخضر والفواكه وزيت الزيتون البكر بذات البلدية، شدد السيد عون على ضرورة دخول باقي خطوط الإنتاج ممثلة في تحويل العصائر وإنتاج المربى وخط تجميد وتوضيب الخضر والفواكه في "أقرب وقت" وذلك بعد دخول الخط الأول الخاص بإنتاج زيت الزيتون البكر حيز الخدمة شهر نوفمبر الفارط حتى يشتغل المصنع بكامل طاقته.

وأفاد الوزير بأن مختلف المشاريع التي تم الوقوف عليها خلال الزيارة الميدانية سواء المستكملة منها (مركب بلارة للحديد والصلب ببلدية الميلية) أو التي هي في طور الإنجاز (كتامة أقريفود) أو التي أعيد بعثها (جوماقرو) من شأنها أن تعطي حركية اقتصادية قوية لولاية جيجل بصفة خاصة والجزائر بصفة عامة من حيث تلبية حاجيات السوق الوطنية من الحديد أو الزيوت والذهاب للتصدير وتوفير العملة الصعبة وكذا استحداث عدد معتبر من مناصب الشغل لفائدة أبناء المنطقة.