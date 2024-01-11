الهجوم على اليمن يرفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، الغنية بالذهب الأسود.

صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.37 بالمائة إلى 73.73 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي بنسبة 2.31 بالمائة إلى 79.20 دولار للبرميل.

وأمس أغلقت عقود الخام التداولات على ارتفاع بنحو 2 بالمائة، وسجل الخام الأمريكي عند التسوية 72.02 دولار للبرميل، فيما سجل خام "برنت" عند 77.41 دولار للبرميل.

وجاء الصعود بعد الهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن على خلفية تعطيل حركة الملاحة في البحر.