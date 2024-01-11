آخر الأخبار
إشتراك دخول
مال و أعمال

الهجوم على اليمن يرفع أسعار النفط

12 جانفي 2024 ()
+ -

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، الغنية بالذهب الأسود.

صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.37 بالمائة إلى 73.73 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي بنسبة 2.31 بالمائة إلى 79.20 دولار للبرميل.

وأمس أغلقت عقود الخام التداولات على ارتفاع بنحو 2 بالمائة، وسجل الخام الأمريكي عند التسوية 72.02 دولار للبرميل، فيما سجل خام "برنت" عند 77.41 دولار للبرميل.

وجاء الصعود بعد الهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن على خلفية تعطيل حركة الملاحة في البحر.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    دول عربية تنتصر للاحتلال

    1382 قراءة
  • 3

    الهجوم على اليمن يرفع أسعار النفط

    1207 قراءة
  • 4

    سانشيز يتغزل بالجزائر

    1153 قراءة
  • 5

    تلمسان: وفاة طفل دهسا بسيارة

    450 قراءة