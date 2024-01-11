دول عربية تنتصر للاحتلال

شنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات جوية ضد اليمن استهدفت مواقع عسكرية في محيط صنعاء والحديدة، في ساعات مبكرة من فجر اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر صحفية، أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف قاعدة الديلمي الجوية شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، ومحيط مطار الحديدة الدولي غربا، ومعسكر كهلان في صعدة شمالا، ومطار عبس بمحافظة حجة شمالي غرب البلاد. ومنطقة الجند شمالي محافظة تعز جنوبا، كما أفادت وسائل إعلام يمنية أن العدوان استهدف مطار تعز ومعسكر اللواء 22 بمديرية التعزية شمال تعز.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة شنت ضرباتها ضد أهداف في اليمن بالتعاون مع بريطانيا وبدعم أستراليا والبحرين وكندا وهولندا.

ونقل موقع 0404 العبري أن السعودية فتحت المجال الجوي للطائرات الأمريكية والبريطانية خلال شن هجماتها على اليمن.

بدوره، قال القيادي بجماعة أنصار الله الحوثيين عبد الله بن عامر الضربات استهدفت مواقع عسكرية في محيط صنعاء والحديدة. وأشار إلى تعرض مواقع لجماعته لضربات وصفها بالخاطفة لكنه شدد أن الحوثيين لم يترددوا في الرد، وأكد أن لدى الجماعة "قدرات ما يتيح لنا الدفاع المشروع عن النفس".