سانشيز يتغزل بالجزائر

رحب رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، بعودة السفير الجزائري إلى إسبانيا مؤخرا، بعد أزمة دبلوماسية قاربت السنتين.

وأكد بيدرو سانشيز خلال افتتاحه مؤتمر السفراء، بمقر وزارة الخارجية الاسبانية، أن إسبانيا تربطها علاقات وثيقة مع الجزائر، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل للحفاظ على أفضل العلاقات مع الجزائر، التي وصفها بالشريك الاستراتيجي".

وتابع سانشيز، "لطالما قلت إن الجزائر بلد صديق، ويمكننا كما يجب علينا أيضا الاعتماد على هذه الصداقة".

وكانت الجزائر قد سحبت سفيرها السابق، بعد إعلان بيدرو سانشيز دعم مدريد لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية.