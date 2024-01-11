بنك يقدم تمويلات قد تصل إلى 90 بالمائة

كشفت مديرة التسويق والاتصال ببنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر)، كنزة لارباس أن البنك تمكن منذ اعتماده لنشاط الصيرفة الإسلامية في 2021 وإلى غاية نهاية سنة 2023 من تسجيل أكثر من 22 مليار دج من الموارد المالية، وما يفوق 30 ألف حساب من مختلف صيغ الصيرفة الإسلامية، لدى الأفراد والمؤسسات والمهنيين".

وتعتبر هذه الحصيلة الأولية "إيجابية" وتؤكد وجود طلب كبير من طرف الزبائن على هذه الصيغة.

ويتم تسويق المنتجات الإسلامية لبنك "بدر" عبر 81 شباك خاص بهذا النمط من الصيرفة وأربع وكالات متخصصة، فيما يعتزم البنك مواصلة تعميم هذه الشبابيك خلال السنة الجارية لتشمل تدريجيا جميع وكالاته التجارية الأخرى عبر كامل التراب الوطني، حيث سيتم فتح 23 شباكا إسلاميا "على الأقل".

ونظرا للمنحى التصاعدي الذي يعرفه الطلب على هذا النوع من الصيرفة، استصدر البنك مؤخرا رخصة لتسويق منتجات جديدة من بنك الجزائر بعد تحصله على المطابقة الشرعية من المجلس الإسلامي الأعلى للصناعة المالية، منها تمويلات للاستهلاك تتمثل في "مرابحة التجهيزات المنزلية" و"مرابحة شراء دراجة نارية" و"مرابحة شراء سيارة" بنسبة قد تصل 90 بالمائة من قيمتها، والذي "سيتم طرحه عند توفر المركبات المصنعة محليا".

كما سيطرح البنك خلال السنة الجارية 2024، منتجات بنكية جديدة أخرى مطابقة للشريعة الإسلامية بصيغة "الإجارة" لتمويل المؤسسات والأفراد، تضاف إلى المنتجات الـ14 التي يتم تسويقها حاليا، تضيف السيدة لارباس.

من جهة أخرى، وفي إطار مساعيه لتعزيز الشمول المالي، يعتزم البنك خلال الأيام القادمة إطلاق خدمة جديدة تسمح للمواطنين بتقديم طلب تمويل عن بعد، طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار اليوم، وذلك عن طريق موقعه الالكتروني، وعلى إثر ذلك يتم ضبط موعد على مستوى الوكالة البنكية المعنية مع المكلف بالزبائن قصد استكمال الإجراءات.

أما بخصوص الدفع الالكتروني، فقد قام بنك الفلاحة والتنمية الريفية بتوزيع أكثر من 300 ألف بطاقة بنكية لفائدة زبائنه المستوى الوطني وأكثر من 5000 جهاز دفع الكتروني، حسب مديرة التسويق والاتصال بهذا البنك العمومي.