تونس: وفاة أحد أكبر المعمرين عن عمر 119 سنة

قالت إذاعة "موزاييك" التونسية أن أحد أكبر المعمرين في العالم، يدعى حسين ميساوي من ولاية القصرين (وسط غرب تونس)، توفي يوم الخميس عن عمر ناهز 119 سنة.



وكانت "موزاييك" قد التقت المعمر التونسي الراحل بمناسبة عيد ميلاده الـ 119، شهر ماي 2023، حيث قال حينها "أفنيتُ حياتي في الجبال، ألاحق الاستعمار ويلاحقني، من القصرين وصولا إلى الجلاء في بنزرت"، هكذا لخص حسين ميساوي أكثر من قرن من حياته.



ووفق ما ذكرته "موزاييك" يعتبر حسين الميساوي أكبر معمّر في العالم كان على قيد الحياة.



وكانت ابنة أكبر معمر في العالم مليكة ميساوي قد أشارت إلى أن والدها قد عاش لسنوات طويلة مطاردا من الاستعمار الفرنسي في الجبال قبل زواجه ولم ينعم بالراحة إلا إثر معركة الجلاء.